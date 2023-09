La Troupe éphémère 2024 Théâtre National Populaire Villeurbanne, 15 mai 2024, Villeurbanne.

La Troupe éphémère 2024 15 et 16 mai 2024 Théâtre National Populaire 7 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Depuis 2020, chaque saison, une Troupe éphémère naît et fleurit entre les murs du TNP. Une vingtaine de jeunes amateurs de théâtre, vivant à Villeurbanne ou ses environs, travaillent à la création d’un spectacle présenté au cœur de la saison, sur le grand plateau du théâtre. Cette saison, c’est Mélodie-Amy Wallet qui prend les rênes. Comédienne, metteuse en scène, et collaboratrice artistique de Jean Bellorini, elle se passionne pour les grands textes littéraires. Avec beaucoup de rigueur et de joie, elle a codirigé plusieurs Troupes éphémères, à Villeurbanne ou à Saint-Denis. Elle sera épaulée par Clément Durand, autre acteur de la troupe de Jean Bellorini, vu au TNP dans Onéguine ou Le Suicidé, vaudeville soviétique. Ensemble, ils signeront la quatrième création de la Troupe éphémère villeurbannaise.

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0193&idevent=710 »}]

