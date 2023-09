En attendant le Petit Poucet Théâtre National Populaire Villeurbanne, 2 mars 2024, Villeurbanne.

En attendant le Petit Poucet 2 et 6 mars 2024 Théâtre National Populaire 12 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Deux enfants, le Grand et la Petite, se rencontrent au milieu d’une clairière. Ils deviennent frère et sœur. Ils viennent de quitter leur pays en ruines et se mettent en quête d’un petit coin vu en rêve, où ils pourraient quitter leurs chaussures et se reposer un peu. Un petit caillou blanc les suit. Ils marchent, se recueillent sur la tombe de leur mère, passent le gué d’une rivière, bivouaquent sous les étoiles, deviennent amis des grenouilles, croisent une charrette tirée par un cheval, traversent une ville en chantant, meurent et ressuscitent, font le tour du monde et frappent à la porte d’une maison.

À la demande du TNP, Sylviane Fortuny reprend ici un spectacle emblématique de la compagnie pour ainsi dire ; il sera présenté en itinérance dans la région lyonnaise et au-delà, interprété par des acteurs issus de formations régionales. Aux deux rôles originaux de la pièce, la metteuse en scène ajoute un personnage d’écrivain-musicien. Installé au bord de la scène, il met en lumière la pièce sous un jour nouveau. Il révèle au public l’œuvre en construction et le temps qui passe. Il cherche sa place, égrène des notes et quelques mots. Sur le grand tableau noir, à l’horizon, il trace un fil à la craie. De temps en temps, il croise le chemin du Grand et de la Petite.

Inspirée du land art, la scénographie fait sentir le lien étroit qui unit les deux héros à la nature environnante. Sous la voûte du ciel, ils cheminent en marge des sentiers battus, en marge de la cité. Candides, ils découvrent un monde primitif, à la fois brut et brutal.

Ce texte écrit par Philippe Dorin à l’aube des années 2000 faisait alors écho aux guerres des Balkans. Aujourd’hui, il se fait la caisse de résonance d’autres drames, comme celui des migrants jetés sur les routes pour atteindre un pays où ils projettent de réaliser enfin leur vie. Au-delà de l’errance et de l’abandon, le texte interroge joyeusement la question de l’écriture, qui s’offre comme outil de résilience face aux tragédies qui percutent l’humanité. Le conte de Charles Perrault se mêle aux inventions poétiques de Philippe Dorin, donnant naissance à une pièce inattendue, drôle et profonde.

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

2024-03-06T18:00:00+01:00 – 2024-03-06T19:00:00+01:00

Serge Bloch