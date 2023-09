Némésis Théâtre National Populaire Villeurbanne, 3 février 2024, Villeurbanne.

Némésis 3 – 9 février 2024 Théâtre National Populaire 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Été 1944. Nous sommes à Newark, en banlieue new-yorkaise. À cause de sa myopie, Bucky Cantor, jeune professeur de gymnastique, est réformé. Alors que ses amis débarquent sur les côtes normandes, c’est sur un terrain de sport qu’il doit enseigner, aux jeunes garçons juifs dont il a la responsabilité, la détermination, la virilité et l’héroïsme. Mais les températures montent sur l’asphalte et un mal autrement imprévisible se déclare : la poliomyélite. Cette épidémie tueuse d’enfants sidère. Pour Bucky, c’est enfin l’occasion de jouer son grand rôle tragique. Dans un face-à-face tourmenté avec le destin, il se met en quête de trouver un responsable. Serait-ce le lait ? Les moustiques ? Les Italiens ? Dieu ? Voire Bucky Cantor lui-même ? À force de vouloir donner un sens à ce malheur absurde, il va finalement rencontrer la déesse de la vengeance, celle qui châtie la mégalomanie des humains, Némésis.

Après l’écriture et la mise en scène de ses propres textes comme La réponse des Hommes ou France-fantôme, Tiphaine Raffier, artiste associée au TNP, adapte ici l’ultime roman de Philip Roth. Cette œuvre parue en 2014, quelques années avant la mort de l’auteur, convoque des images époustouflantes pour parler de la jeunesse, de ses illusions, de son romantisme, de l’éducation des jeunes hommes par le sport et de leur formatage à des idéaux sacrificiels. Le romancier dépeint un héros au sens du devoir terriblement exacerbé ; un homme qui, pour conserver son honneur, est prêt à renoncer au bonheur. Et derrière la chute de Bucky Cantor, on devine le destin d’un pays tout entier. Comment une épidémie fait-elle ressortir les travers, les inconscients, les cauchemars d’une société ? Fidèle à l’uchronie originale, Tiphaine Raffier imagine un spectacle romanesque, dans lequel les péripéties se nouent à d’intenses réflexions philosophiques. Entourée d’une troupe d’acteurs de haut vol, elle donne corps à une écriture tendre et méchante.

Némésis touchera à la comédie musicale : des chansons émailleront le récit, comme des bascules vers l’enfance, tandis que des moments chorégraphiés traduiront l’énergie vitale

de la jeunesse ; un chœur d’enfants de l’ENM de Villeurbanne accompagnera la traversée. La vidéo, enfin, épousera la subjectivité de Bucky. Tiphaine Raffier conduit toujours plus loin la fantaisie dystopique qui caractérise son théâtre.

