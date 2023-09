Ex Machina Théâtre National Populaire Villeurbanne, 30 janvier 2024, Villeurbanne.

Ex Machina 30 janvier – 3 février 2024 Théâtre National Populaire 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Ex Machina, c’est une tentative pour sortir de la machine, cette machine de la domination patriarcale qui structure la société, cette machine à produire des monstres et de l’écrasement, tout au long des vies. Ex Machina fait allusion à l’expression « Deus ex machina » : intervention divine, royale, du masculin comme principe d’autorité, de résolution du récit, d’ordre. Comme norme.

Depuis des années, Carole Thibaut, directrice du théâtre des Îlets – centre dramatique national de Montluçon, compile des notes sur les questions de genre et de pouvoir, au fil de ses expériences et à travers des écrits de militantes, de chercheuses, d’historiennes et historiens, de sociologues, d’hommes et de femmes de pouvoir, d’anarchistes ou de libertaires… Dans la continuité de ses précédents solos-performances (Longwy Texas, Fantaisies, Space Girls), elle se fait objet et sujet de cette nouvelle création, à travers une exploration sans concession de son parcours de vie. Entremêlant la petite et la grande histoire, le récit initiatique et la fable, elle nous plonge aux confins des héritages et des origines, depuis l’enfance, petite fille née dans une famille traditionnelle dominée par la figure d’un père tout puissant, élevée dans le strict respect des cadres et de la culture patriarcales, jusqu’à une analyse sans concessions de son parcours professionnel, d’actrice, de metteuse en scène, d’autrice et de directrice.

Carole Thibaut, ici comme dans chacun de ses spectacles, tire un fil continu entre le réel et le poétique, l’intime et le politique. Artiste engagée, elle est notamment l’une des fondatrices de l’association H/F Île-de-France, qui milite pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture et valorise l’héritage des femmes artistes et intellectuelles. Avec Ex Machina, elle poursuit sa vaste interrogation sur la construction de la domination masculine. Certains soirs, elle invite une artiste musicienne à partager la scène avec elle, glissant de la conférence à la poésie orale, de la scansion musicale au concert électro-rock, proposant là une puissante et libératoire performance théâtrale.

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0193&idevent=684 »}]

Serge Bloch