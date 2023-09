les Personnages de la pensée Théâtre National Populaire Villeurbanne, 23 janvier 2024, Villeurbanne.

les Personnages de la pensée 23 – 27 janvier 2024 Théâtre National Populaire 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Valère Novarina compte parmi les plus grands poètes contemporains. Il est l’artiste qui creuse la langue, ouvre l’espace des mots pour y découvrir des galeries et cavernes insoupçonnées. Les Personnages de la Pensée sera comme un assemblage cubiste, sans modèle, à la manière d’une mosaïque byzantine, en quête de contrastes, de dépressions et de changements abrupts.

Artiste familier du TNP où il a notamment présenté L’Animal imaginaire ou Le Vivier des noms, Valère Novarina s’entoure ici de plusieurs acteurs fidèles et de quelques nouveaux visages. Il imagine un parcours dynamique pour chacun, leur trace des sentiers sur-mesure. Les voix multiples se croisent et se recroisent, se déploient dans l’espace. Il y a des refrains, des thèmes, des fugues, des phrases qui ne reviennent plus, qui ne passent qu’une fois. Christian Paccoud, auteur compositeur et interprète déjà aperçu dans Le Repas, L’Opérette imaginaire ou L’Origine rouge, signe la musique – une musique vraie, qui vient du centre profond, de la source rythmique de la langue. Il veille, tient le temps entre ses mains, accompagne chaque acteur dans sa traversée, celle de « l’animal chuté qui ressuscite en chantant ». Sur le plateau, tout est rythme, à commencer par la vie elle-même : pulsation, battement, retournement.

Unique, drôle et captivant, le théâtre novarinien est le lieu où les objets s’expriment par rébus et où le langage s’incarne et se voit. Ce langage lie et délie, coud et découd. C’est en l’usant et en l’épuisant que de nouveaux liens se tissent, à condition que l’on se laisse traverser et retourner par les mots. Alors tendez bien l’oreille, car une voix continue de s’élever : « Allez annoncer partout que l’homme n’a pas encore été capturé ! »

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0193&EventId=690&request=QcE+w0WHSuD5xfzs1/G52AXpsOEzy6sQlHhLbQIYGUODrPH1RgH3QKUmB8gq5ifopLqg1YTbENdbg09UYPyEvvjo/VpumP/4 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T19:30:00+01:00 – 2024-01-23T23:10:00+01:00

2024-01-27T19:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:10:00+01:00

Serge Bloch