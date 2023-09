Education nationale Théâtre National Populaire Villeurbanne, 9 janvier 2024, Villeurbanne.

Education nationale 9 – 19 janvier 2024 Théâtre National Populaire 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Nous sommes à Virieux-en-Vezon, une ville imaginaire en banlieue de Lyon.

Dans la salle des professeurs du lycée Jean Zay, c’est l’ébullition. Une réforme du statut des AESH, ces travailleurs et travailleuses qui accompagnent en classe les personnes en situation de handicap, prive d’aide de nombreux élèves. Bien des cours s’en trouvent déstabilisés. Et puis, à l’approche des choix d’orientation, les lycéens ne savent pas se repérer ; ils reprochent aux professeurs les notes qu’ils reçoivent et qui leur valent des dossiers moins attractifs. La situation se tend, jusqu’à ce qu’un événement déclenche la colère générale. La décision est prise : c’est la grève.

Éducation nationale chronique la vie d’un établissement scolaire en pleine mutation. Toutes les catégories de travailleurs sont représentées, enseignants, surveillants, CPE, personnels de direction et de nettoyage, ainsi qu’une classe en particulier. Des trajectoires individuelles émaillent un récit d’ensemble d’où émergent plusieurs visions de l’éducation. Aux tendances à l’individualisation, le collectif de travailleurs offre un solide contrepoint.

En envisageant l’école comme espace de travail et terrain d’opposition politique, la pièce se focalise sur les adultes, tout en offrant aux élèves la possibilité de traverser le miroir. Que se passe-t-il dans l’enceinte secrète de la salle des profs ? Quels affrontements se déploient, sourdement, dans leur dos ? Sur scène, une véritable classe de lycée de la métropole participera au spectacle, chaque soir différente. Chaque représentation portera l’espoir d’être une fête, pour les élèves qui y participent, pour ceux qui viennent les voir, comme pour la communauté éducative de chaque établissement.

En s’immergeant dans les classes, la salle des professeurs ou au bureau de la vie scolaire, les interprètes ont tenté de comprendre les rouages du fonctionnement d’un établissement scolaire aujourd’hui. Il en résulte une écriture documentée, chorale et polysémique, fidèle à la gageure d’un « théâtre sans absent » recherchée par François Hien. Après La Crèche : mécanique d’un conflit, présentée en février 2023, cette seconde création vient parachever la résidence de

L’Harmonie Communale au TNP. Elle engage une réflexion fondamentale sur les conditions et les enjeux de l’enseignement public aujourd’hui.

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0193&EventId=686&request=QcE+w0WHSuD5xfzs1/G52AXpsOEzy6sQaxyEV0YcHq2eHIhYf8GyA8oMJ1Qf7u2j34BqUEuy0N8EBaTae/XU8w== »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T19:30:00+01:00 – 2024-01-09T22:30:00+01:00

2024-01-19T19:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

Serge Bloch