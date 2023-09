Un samedi en famille Théâtre National Populaire Villeurbanne, 9 décembre 2023, Villeurbanne.

Un samedi en famille 9 décembre 2023 – 17 février 2024, les samedis Théâtre National Populaire tarif 8 € par personne + prix du spectacle

Partagez des moments en famille au théâtre ! En plus de la sortie au spectacle, parents et enfants partagent un atelier de pratique artistique et un goûter à la brasserie.

samedi 9 décembre 2023 de 14 h à 16 h

autour de Salti

samedi 13 janvier 2024 de 14 h à 16 h

autour de Natchav

samedi 17 février 2024 de 10 h à 17 h

autour des Métamorphoses d’Alice

inscription sur la billetterie en ligne au moment de l’achat du spectacle

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
+33(0)4 78 03 30 00
billetterie@tnp-villeurbanne.com
https://www.tnp-villeurbanne.com/billetterie-en-ligne/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Serge Bloch