Salti Théâtre National Populaire Villeurbanne, 6 décembre 2023, Villeurbanne.

Salti 6 – 15 décembre Théâtre National Populaire 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Dans la chaleur de l’été, pour contrer l’ennui, trois enfants décident de jouer à la tarentelle : « plouf plouf ce sera toi qui sera tarantelato ». Ils nous embarquent dans un rituel festif qui trouve ses sources dans le sud de l’Italie, au Moyen Âge. À cette époque, on dit que la tarentelle est une danse qui soigne : elle a le pouvoir de guérir le tarantelato, celui qui a été piqué et infecté par le venin de la taranta, une araignée venimeuse. Au simple son des instruments, le mordu de la tarentule, presque moribond, revient à lui. Il ouvre les yeux, tend l’oreille, remue légèrement les doigts et se met subitement à danser avec entrain ! Le voilà qui gesticule avec les mains, les pieds, la tête et toutes les parties de son corps, tandis que les musiciens et danseurs l’entourent et l’accompagnent dans sa guérison. Le remède s’avère très contagieux mais, heureusement, l’épidémie est on ne peut plus guillerette : elle donne lieu à des rondes collectives sautillantes et enjouées.

« Guéris, guéris ! Mal de grenouille ! Si tu ne guéris pas aujourd’hui ! Tu guériras demain ! » Les trois amis inventent des comptines et des chants qui sonnent comme des formules magiques, faites de bégaiements, de chuchotements ou d’onomatopées. Les mots et la musique des mots se mêlent aux vibrations, aux sauts et aux acrobaties parfois teintées de hip-hop.

Salti raconte ainsi le joyeux rituel de la tarentelle, et comment il s’est tissé au fil du temps. Aujourd’hui, seuls quelques villages du sud de l’Italie ont conservé cette cérémonie séculaire, mais les musiques et les danses de la tarentelle perdurent ailleurs, tant elles permettent de rassembler les corps dans un élan vivifiant. Et c’est finalement le pouvoir salvateur de la danse, capable de chasser la peur, la tristesse et la solitude, qui transparaît.

Depuis 1997, le duo formé par Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth crée des spectacles aux frontières de la danse, du théâtre et de la musique. Les deux chorégraphes et metteuses en scène se plaisent à cultiver la complémentarité de langages et d’expressions venus de loin. Présenté en alternance dans une version courte pour les tout-petits ou dans une version intégrale à partir de six ans, Salti entraîne tout le monde dans la danse !

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0193&EventId=705&request=QcE+w0WHSuD5xfzs1/G52AXpsOEzy6sQZKElyend5Fsng9FhrmnYpL9WNqZ3pH3Ih4nFH19QWHQCF2CxpMklDg== »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T16:00:00+01:00

Serge Bloch