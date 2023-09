Diari d’Amore (Fragola e panna/Dialogo) Théâtre National Populaire Villeurbanne, 30 novembre 2023, Villeurbanne.

De Nanni Moretti, on connait le cinéma poétique et critique, servi par un sens aiguisé de l’observation psychologique et sociale. Au gré d’une quinzaine de longs-métrages, l’acteur et réalisateur a capté une partie de l’histoire italienne contemporaine. Il a revisité le cinéma politique au prisme de l’intimité, comme dans Le Caïman, satire anti- Berlusconi parue en pleine campagne des législatives de 2006.

Le cinéaste laisse ici de côté sa caméra au profit du plateau de théâtre. Pour sa première expérience scénique, il dirige cinq comédiens et comédiennes dans deux pièces de Natalia Ginzburg. Dialogo, écrite en 1970, est une comédie autour du couple formé par Francesco et Marta. Un matin, encore au lit, ils discutent de petites choses du quotidien jusqu’à ce qu’un aveu émerge : Marta est tombée amoureuse du voisin, ami de confiance de Francesco ; ils ont prévu d’emménager ensemble. Dans Fragola e panna, écrite en 1966, un mari et sa femme, Cesare et Flaminia, vivent avec leur bonne dans une maison de campagne. Un jour où le mari est hors de la ville, une jeune femme fait irruption dans la quiétude bourgeoise : elle s’est enfuie en laissant derrière elle mari et enfant. Elle cherche Cesare dont, sans pudeur, elle dit être amoureuse…

Dans ces scènes d’intimité domestique, la querelle cède souvent place à l’indifférence. Les petits conflits, amers, se révèlent incapables de produire de véritables changements. En dépeignant ces petits groupes familiaux disharmonieux, en plus de jouer avec des valeurs chères à la bourgeoisie et d’en pointer toute la fragilité, l’autrice lève le voile sur les incertitudes qui bousculent les êtres et fondent leur existence. Comment une société reste-t-elle indifférente à la vie elle-même ? Spectateurs de ces histoires, serons-nous aussi démasqués, sourds à la complexité de la vie ?

En plus de s’offrir sa première expérience de mise en scène théâtrale, Nanni Moretti fait découvrir l’une des plus grandes plumes italiennes. Autrice méconnue en France, Natalia Ginzburg s’inscrit dans le courant du néoréalisme italien. Contemporaine d’Elsa Morante et d’Alberto Moravia, elle a aussi été traductrice et éditrice et a travaillé avec Italo Calvino. La rencontre entre sa voix d’une clarté exceptionnelle et le regard affûté du cinéaste laisse présager un diptyque savoureux.

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne

