Saga Familia – des lustres inconnus – 16 – 25 novembre Théâtre National Populaire 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Fondé à Lyon en 1985 par Michel Laubu et co-dirigé par Émili Hufnagel depuis une quinzaine d’années, le Turak Théâtre est une compagnie de théâtre d’objets et de marionnettes. Ses artisans s’amusent d’objets détournés, de mythologies anciennes ou imaginaires, de langages inventifs et poétiques. À chaque spectacle, ils deviennent les inventeurs et les explorateurs de la Turakie, « un pays inconnu de tous mais qui peut exister dans l’imaginaire de chacun ». Ici, tout commence avec l’arrivée d’un personnage tout cabossé. Il marche dans sa tête, sur les traces des ancêtres, dans les pas des anciens… Mais jusqu’où pourra-t-il remonter ? Peut-être jusqu’aux « Din’aux’aurores », ces « symparchaïques » animaux de compagnie qui se nourrissent très tôt le matin ? Soudain, le bonhomme s’arrête. Il grimpe tout en haut de son arbre « génialogique » et découvre ses racines. De peur de tomber de l’arbre, voilà longtemps que sa famille invente et construit des casques de toutes sortes, pour toutes choses et toutes les disciplines « zoolympiques » : joute, escrime, lancer de disques, de poids, de javelots, de marteaux et d’objets divers. Sous chacun de ces casques, une histoire se raconte.

Mais voilà que notre compère secoue les branches de son arbre. Qu’est-ce qui tient lieu de véritable famille, lorsqu’on arpente la Turakie ? La sève de l’arbre « génialogique » est-elle faite de sang ou de mythes ? Peut-être un peu des deux, et c’est sûrement en partie pour cette raison que la famille, c’est compliqué ! Des paladins de Charlemagne à la fille de Calamity Jane, tout un tas de drôles d’oiseaux se nichent dans cet arbre. C’est la raison pour laquelle cette très grande famille se trouve toute contenue dans une carte mère de plusieurs dizaines de gigaoctets de mémoire vivante. Sans parler de la mémoire individuelle, qui contient une liste infiniment longue de toutes ces choses que nous n’avons pas vécues et qu’un hippocampe valeureux, en grande forme, trie et inscrit dans notre imaginaire collectif.

Mais comment la trier cette famille ? Par taille, par âge, par couleur, ou encore par genre ? Pour écrire leur Saga Familia, les artisans de la Turakie font le pari d’accepter la pagaille familiale. Parés de leur inébranlable folie douce, ils se lancent dans une nouvelle épopée à la croisée de la route de la Famille et du chemin de la Mémoire.

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne

