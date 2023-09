Le Théâtromôme Théâtre National Populaire Villeurbanne, 12 novembre 2023, Villeurbanne.

Le Théâtromôme 12 novembre 2023 – 7 avril 2024, les dimanches Théâtre National Populaire tarif 10 € par enfant et par atelier, goûter compris

Le dimanche à 15 h 30, les parents qui souhaitent assister au spectacle peuvent confier leurs enfants à l’équipe du théâtre. Pendant le temps de la représentation, les enfants participent à un atelier : jeu, improvisation, manipulation d’objets…

dimanche 12 novembre 2023

« Mieux vaut parfois entendre parler du roi que de le voir »

Comment exprimer le pouvoir avec son corps ? Un atelier de jeu autour des figures royales au théâtre. En lien avec le spectacle Richard II.

dimanche 3 décembre 2023

« La sorcellerie au théâtre : puissante et engagée ! »

Un atelier de création de marionnettes autour de la figure de la sorcière à travers différentes cultures. En lien avec le spectacle Les Gardiennes.

dimanche 17 mars 2024

« De Tabarin à Scapin : qui est le plus grand farceur du théâtre ? »

Un atelier de jeu. En lien avec le spectacle Dom Juan.

dimanche 7 avril 2024

« À la découverte des coulisses du théâtre »

En lien avec le spectacle La Nuit juste avant les forêts.

inscription sur la billetterie en ligne

accueil dans le hall du théâtre à 15 h 15

