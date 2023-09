Richard II Théâtre National Populaire Villeurbanne, 10 novembre 2023, Villeurbanne.

Richard II 10 – 17 novembre Théâtre National Populaire 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

La pièce, écrite en 1595, s’ouvre sur une dispute : Bolingbroke, cousin du roi Richard II, s’oppose à Mowbray, duc de Norfolk. Ils s’accusent mutuellement de trahison. Richard II, d’abord témoin passif, se positionne soudain en souverain arbitraire : il condamne les deux hommes à l’exil. Mais voici que meurt Jean de Gand, le père de Bolingbroke. Richard II s’empare de l’héritage de son cousin et s’en va guerroyer en Irlande. Fou de rage, Bolingbroke profite de l’absence de Richard pour envahir l’Angleterre et s’emparer du pouvoir. À son retour, Richard II est abandonné par les siens. Il n’a alors d’autre choix que d’abdiquer en faveur de son cousin, futur Henry IV.

Dans cette pièce qui avance à force d’intrigues politiques, de trahisons et de complots, William Shakespeare raconte l’inéluctable chute d’un roi. D’abord au sommet de sa gloire, Richard s’isole, se retranche dans sa tour d’ivoire. Son pouvoir vacille, sa couronne se dérobe. Frappé de plein fouet par une crise politique dont il est le seul auteur, il sombre dans la mélancolie. Presque malgré lui, il entame une introspection, un lent cheminement vers la dépossession – perturbé de bout en bout par des soubresauts autoritaires. En interrogant de manière intime son rapport au pouvoir, il se révèle aussi effrayant qu’attachant. Tout de blanc vêtu, étincelant et flottant, Micha Lescot campe à merveille ce roi tout à la fois pétri d’orgueil et de spleen. Autour de lui, les interprètes excellent à faire exister toute une galerie de personnages, comme une constellation qui laisserait entrevoir un dernier protagoniste capital : le peuple.

Une lumière crépusculaire inonde le plateau, la lumière d’un monde qui s’éteint. Des projections vidéo à la beauté hypnotique suggèrent tantôt un château assiégé, tantôt des plaines transformées en champs de batailles. Par une mise en scène rigoureuse et graphique, Christophe Rauck fait entendre impeccablement le texte. Après l’abdication d’une reine dans Dissection d’une chute de neige, présentée au TNP, le metteur en scène et directeur du Théâtre Nanterre- Amandiers poursuit sa réflexion sur le pouvoir et la manière dont il transforme les individus qui se frottent à son exercice. Il se met au service d’un texte qui ouvre une réflexion philosophique sur le désordre du monde, qu’il soit élisabéthain ou contemporain.

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0193&idevent=692 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:40:00+01:00

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:40:00+01:00

Serge Bloch