Villeurbanne Stages de pratique théâtrale Théâtre National Populaire Villeurbanne, 21 octobre 2023, Villeurbanne. Stages de pratique théâtrale 21 octobre 2023 – 17 mars 2024 Théâtre National Populaire tarif 50 € par personne et par stage,

tarif étudiant 20 € + prix du spectacle Le TNP organise des stages pour les adultes (ouverts à tous les publics). Le temps d’un week-end, découvrez l’univers d’un artiste par le biais d’une sortie au spectacle couplée à un atelier de pratique théâtrale. Inscription à partir du 4 septembre 2023 , pour tous dès 18 ans

tarif 50€ par personne et par stage / tarif étudiant 20€ + prix du spectacle Autour du Saga Familia

samedi 21 et dimanche 22 octobre 2023 Autour de Richard II

samedi 11 et dimanche 12 novembre 2023 Autour des Gardiennes

samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023 Autour de Dom Juan

