1,8M Théâtre National Populaire Villeurbanne, 19 octobre 2023, Villeurbanne.

1,8M 19 et 20 octobre Théâtre National Populaire 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

En août 2020, suite à des élections présidentielles estimées frauduleuses, des milliers de manifestants défilent pacifiquement à Minsk, réclamant le départ du président Alexandre Loukachenko. Une partie d’entre eux est arrêtée, torturée et condamnée. Dans un simple carré de lumière de 1,8 m2 (surface moyenne dont dispose un détenu dans une prison bélarusse), les interprètes viennent tour à tour raconter des vies broyées et des résistances. Ils font connaître le courage de celles et ceux qui ne se laisseront ni intimider ni abattre.

Né en Russie, Ivan Viripaev vit depuis quelques années à Varsovie où il travaille avec des acteurs du Nowy Teatr. Figure majeure du théâtre contemporain, il clame haut et fort sa condamnation de toutes formes d’oppression politique. Reçue dans le cadre de la huitième édition du Festival Sens Interdits, ce spectacle est un cri de liberté.

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

Serge Bloch