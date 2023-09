Diptyque Franchir les seuils Théâtre National Populaire Villeurbanne, 7 octobre 2023, Villeurbanne.

Diptyque Franchir les seuils 7 – 21 octobre Théâtre National Populaire 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

À l’origine, ils sont deux artistes complices de Jean Bellorini et du TNP : l’un, Jacques Grison, y photographie, en un majestueux noir et blanc, les coulisses des créations et l’autre, Isabelle Lafon, y a déjà présenté un spectacle singulier, Les Imprudents, autour de l’œuvre et de la per-sonne de Marguerite Duras.

Pourquoi les lier en un diptyque, et proposer ce voyage entre arts plastiques et art vivant, cette déambulation d’une salle du théâtre à l’autre ? C’est qu’il y a dans le travail de ces deux ar-tistes des correspondances qui laissent présager une expérience de spectateur inédite et forte. Jacques Grison et Isabelle Lafon s’approchent, chacun à leur manière, de la folie. Ils jouent avec le visible et l’invisible, l’apparition et la disparition, la trace et l’empreinte, ce que révèle d’humanité une fêlure, une ombre, un mot.

Cette proposition est une plongée dans deux univers, en équilibre entre conscience et folie, souffrance et résilience : Rémanescences est une installation de photographies et d’objets – des images pour faire entendre le silence des lieux de grandes douleurs qui se sont tus ; Je pars sans moi est un dialogue entre deux actrices fait d’interrogations, d’hésitations, de glissements vers l’incarnation – des mots pour faire apparaître des figures de la psychiatrie du siècle précé-dent, aliénés et soignants.

Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0193&EventId=689&request=QcE+w0WHSuD5xfzs1/G52AXpsOEzy6sQOez1gCczHAvtFetmrWlXBbrmQZC5aZXz4glmJCZXk+ImXOcqfPGzrD+OZ04OQpJR »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T19:30:00+02:00 – 2023-10-07T21:30:00+02:00

2023-10-21T19:30:00+02:00 – 2023-10-21T21:30:00+02:00

Serge Bloch