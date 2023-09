Réunion d’information – Atelier théâtre pour les enfants Théâtre National Populaire Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Réunion d’information – Atelier théâtre pour les enfants Théâtre National Populaire Villeurbanne, 4 octobre 2023, Villeurbanne. Réunion d’information – Atelier théâtre pour les enfants Mercredi 4 octobre, 18h30 Théâtre National Populaire participation annuelle en fonction du quotient familial : 100 € / 140 € / 200 € réunion d’information le mercredi 4 octobre 2023 à 18 h 30

présentation finale le 12 juin 2024 à 19 h Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.tnp-villeurbanne.com/relations-avec-le-public/pratique-theatrale-2/ateliers-theatre-enfant/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T18:30:00+02:00 – 2023-10-04T19:30:00+02:00

2023-10-04T18:30:00+02:00 – 2023-10-04T19:30:00+02:00 Jacques Grison Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Théâtre National Populaire Adresse 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 8 Age max 11 Lieu Ville Théâtre National Populaire Villeurbanne latitude longitude 45.765535;4.879654

Théâtre National Populaire Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/