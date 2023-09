Cet évènement est passé Réunion d’information – La Troupe éphémère 2024 Théâtre National Populaire Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Réunion d’information – La Troupe éphémère 2024 Théâtre National Populaire Villeurbanne, 26 septembre 2023, Villeurbanne. Réunion d’information – La Troupe éphémère 2024 26 septembre – 1 octobre Théâtre National Populaire La quatrième Troupe éphémère, composée d’une vingtaine de jeunes gens amateurs de théâtre, habitant à Villeurbanne ou ses environs, sera dirigée avec exigence par Mélodie-Amy Wallet. Les jeunes comédiennes et comédiens travaillent à la création d’un spectacle programmé au coeur de la saison, sur le grand plateau du TNP. Parallèlement, différents rendez-vous leur sont proposés avec la complicité des artistes invités et de l’équipe du TNP, tout au long de la saison 2023-2024. La composition du groupe se fait en plusieurs temps :

• Réunion d’information le mardi 26 septembre 2023 à 18 h 30.

• Week-end de rencontres individuelles les 30 septembre et 1er octobre 2023, à l’issue duquel la troupe sera constituée. Aucune pratique théâtrale n’est pré-requise pour participer. Une priorité sera donnée aux habitants villeurbannais. La participation est gratuite. Renseignements et inscription auprès de Léna Kaïdi :

assistantrp@tnp-villeurbanne.com Théâtre National Populaire 8 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « assistantrp@tnp-villeurbanne.com »}] [{« link »: « mailto:assistantrp@tnp-villeurbanne.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T18:30:00+02:00 – 2023-09-26T20:00:00+02:00

