Les Contemporaines Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre Villeurbanne, 31 mai 2024, Villeurbanne.

Les Contemporaines 31 mai – 8 juin 2024 Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 7 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

En 2022, le TNP accueillait la première édition des Contemporaines, festival dédié aux écritures théâtrales francophones actuelles. Cet événement est l’occasion de découvrir un large panel de nouvelles écritures, mises en voix ou en espace. Cette saison, les festivaliers pourront assister à cinq lectures de textes lauréats des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre. Ils découvriront également cinq « labos » En Acte(s), issus de commandes d’écriture à des auteurs, ou de co-écriture avec des enfants et des habitants du territoire. Ces « labos » sont guidés par les mêmes règles du jeu : un tréteau, peu d’effets techniques, et des acteurs et actrices pour s’emparer et faire résonner un texte en lien étroit avec l’actualité. Cette grande semaine sera ponctuée par un salon du livre, des tables rondes en présence d’auteurs et d’éditeurs, et se clôturera par un grand bal littéraire. Au cœur du printemps, Les Contemporaines promettent de faire entendre leur voix !

Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 162 rue Louis Becker Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.tnp-villeurbanne.com/billetterie-en-ligne/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

2024-06-08T14:30:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

