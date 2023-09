L’Homme blessé Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre Villeurbanne, 7 mars 2024, Villeurbanne.

L’Homme blessé Jeudi 7 mars 2024, 19h30 Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 12 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Dans une grande ville de province, en 1982, un jeune homme, Henri, erre dans la chaleur de l’été. Il rencontre Bosmans, un homme d’âge mûr, et Jean, un junkie de l’amour qui le trouble et le plie à sa loi. Pris dans l’élan d’une ronde fiévreuse, le jeune homme pénètre dans un univers nocturne aux allures d’antichambre de l’Enfer. Il brûle d’aimer.

Pour la seconde année consécutive, le TNP accueille une projection dans le cadre du Festival Écrans Mixtes, festival de cinéma queer de Lyon et de la Métropole qui donnera sa quatorzième édition. Après Les Bien-aimés, accompagné d’une lecture et rencontre avec Christophe Honoré, c’est L’Homme blessé qui sera mis à l’honneur.

Réalisé en 1982, date à laquelle Patrice Chéreau codirigeait le TNP, le film obtient en 1984 le César du scénario original, signé par Patrice Chéreau et Hervé Guibert. Durant cette soirée de projection, de rencontre et de lecture, le TNP et le Festival Écrans Mixtes rendront hommage à cette œuvre sulfureuse.

Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 162 rue Louis Becker Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-07T19:30:00+01:00 – 2024-03-07T22:30:00+01:00

