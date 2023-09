Les Métamorphoses d’Alice Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre Villeurbanne, 14 février 2024, Villeurbanne.

Les Métamorphoses d’Alice 14 et 17 février 2024 Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 12 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Au tout début, il y a un conte des frères Grimm, La Clé d’or : des mots simples et justes, une poétique pour penser l’attente, pour entrouvrir une petite porte à travers laquelle pourraient s’engouffrer de grandes rêveries. Et puis une autre histoire de petite clé d’or s’invite dans la danse : celle d’Alice, déjà disparue sous terre à la poursuite d’un lapin fort pressé. Comment rompre de manière radicale avec l’ennui et les habitudes ? Comment chuter dans un terrier pour y découvrir, en apesanteur, des mondes nouveaux, inconnus ? Comment s’engager dans des aventures qui métamorphosent et émerveillent ?

Les tableaux qui défilent sur scène sont autant de portes, trop petites ou trop grandes, de miroirs qui s’ouvrent sur des espaces oniriques. Les lieux abondent, paysages splendides ou trous noirs sans fond. Comme dans un cabinet de curiosités, des matériaux sont disposés sur scène avant d’entrer en jeu pour devenir objets du rêve. Porte après porte, Alice découvre une nouvelle facette d’elle-même et avance dans sa quête d’identité.

Dans son adaptation de l’œuvre de Lewis Carroll, Sylviane Fortuny s’attache aux répliques d’Alice, qui transcrivent ses pensées, ses peurs et ses désirs. Face à des situations absurdes, l’héroïne s’exprime dans un langage concret et simple. Elle prend au mot les folles expériences qu’elle traverse, au risque d’une constante discontinuité sensorielle. Mais les rêves prennent sens et viennent lui souffler des réponses fondamentales. Alice finira par se familialiser avec ce monde étrange ; Alice finira par grandir. Dans cette création visuelle et musicale, quatre comédiens, chanteurs et musiciens explorent différents registres, du classique au contemporain, rendant grâce à toutes les couleurs du personnage, à son ardente créativité et à sa modernité.

Voilà plus de vingt-cinq ans que Sylviane Fortuny, en magicienne du plateau, bâtit les univers des spectacles de la compagnie pour ainsi dire, main dans la main avec les écritures de Philippe Dorin. Dans une forme d’évidence, elle rencontre ici Alice et se laisse guider par les mots d’ordre de Lewis Carroll : « Allons au pays des merveilles… là où le sommeil a son monde à lui, qui est parfois plus vrai que l’autre ! »

Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 162 rue Louis Becker Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0193&idevent=709 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T15:00:00+01:00 – 2024-02-14T16:00:00+01:00

2024-02-17T17:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:00:00+01:00

Serge Bloch