Vie et Mort de Mère Hollunder 31 janvier – 9 février 2024 Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Mère Hollunder est née sous la plume du dramaturge hongrois Ferenc Molnár, dans la pièce de théâtre Liliom, parue en 1909. En 2013, dans la mise en scène de Jean Bellorini, Jacques Hadjaje revêtait l’improbable costume de cette vieille dame. Personnage épisodique, comme griffonné en marge, Mère Hollunder ne faisait qu’y passer, toujours ronchonnant. En répétant, en se maquillant et en jouant, le comédien s’est peu à peu épris de ce rôle. Il entreprend aujourd’hui de prolonger son existence, et va au bout d’un rêve : faire de Mère Hollunder l’héroïne de sa propre histoire. Ainsi est né ce spectacle, mu par la conviction que Mère Hollunder devait enfin prendre la parole, haut et fort, sous le feu des projecteurs.

Ce seul(e)-en-scène se présente d’abord comme un voyage dans les souvenirs d’une vieille femme hongroise du début du XXe siècle. Armée d’un appareil photo qui capture les visages au temps qui passe, elle traverse certains chapitres de sa vie et confie son histoire. Sa découverte de la tendresse, à défaut de l’amour, les compromis du mariage et toutes les petites morts qui grignotent peu à peu la vie d’une femme. Elle se souvient de tout mais pas forcément dans le bon ordre, et tout ce dont elle se souvient ne s’est peut-être pas réellement passé… Une seule chose compte, c’est la vérité des sentiments. Et Mère Hollunder bouillonne de sentiments. Souvent, même, le couvercle de la marmite saute et Mère Hollunder explose. De joie, de colère. Ce qui est sûr, c’est qu’elle ne se laissera pas faire. Son mot préféré est « non ». Un « non » sans haine ; un « non » joyeux, déraisonnable ; un « non » à la bêtise, à l’injustice, à la fatalité.

Derrière l’hommage délicat à un personnage de papier, derrière l’exercice de style savoureux, il y a une revendication. Une heure durant, Mère Hollunder se fait la porte-parole de tous les personnages qui ne font que passer dans l’histoire des autres, de toutes les personnes qui ne font que passer dans l’ombre des autres, et au premier rang desquelles les femmes, trop longtemps condamnées à occuper les espaces vides d’un monde conçu par les hommes, pour les hommes. Car si Mère Hollunder semble venir d’un autre temps, dans sa large jupe en tweed à carreaux, la liberté à laquelle elle invite est, elle, bien actuelle, tant son intransigeance à condamner toutes les violences faites aux femmes est palpable.

C’est en comédien passionné que Jacques Hadjaje a signé et interprète ce texte aussi piquant que percutant. En dévoilant ce qui se cache sous les plis et les couches de cette femme grande-gueule, attachante et clownesque, il embrasse des questions essentielles. Au terme de sa vie, Mère Hollunder en sait-elle plus sur ce que signifie « être une femme » ? Et si elle se débarrassait de cette injonction pour apparaître simplement, crûment, authentiquement ?

Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 162 rue Louis Becker Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2024-01-31T20:30:00+01:00 – 2024-01-31T21:30:00+01:00

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

