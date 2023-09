Mort du Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre Villeurbanne, 13 décembre 2023, Villeurbanne.

Mort du 13 – 15 décembre Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Nous sommes dans le massif imaginaire des Hautes-Aigues. Lors d’un été caniculaire, une paroi rocheuse se décroche et emporte trois alpinistes. Depuis que se produisent régulièrement des éboulements sur les sommets voisins, le petit village de Rochebrune est en alerte. Et tandis que les acteurs du territoire s’interrogent sur l’avenir de la vallée, une alpiniste arrive de Paris avec la ferme intention de réaliser l’ascension du sommet de la Grande Reine… Confronté à divers effets du changement climatique, un petit groupe humain se retrouve au refuge du Vautour, sous la Grande Reine. Fanny, la gardienne, y scrute avec appréhension les falaises qui s’effondrent.

Chronique documentée qui vire à l’épopée, Mort d’une montagne dresse le tableau d’une humanité perchée sur son promontoire, au bord du précipice. Après Terres d’en Haut, spectacle quasi documentaire réalisé en Belledonne, Jérôme Cochet, acteur, metteur en scène et ingénieur, s’associe ici à l’auteur François Hien. À partir d’une minutieuse enquête de terrain et de témoignages d’habitants, de maires, de guides et de scientifiques, ils imaginent un massif fictionnel, immergent leurs protagonistes dans l’immensité et la rugosité de ce milieu et dressent un portrait fidèle et poétique de l’univers de la haute montagne.

Parcourue par un souffle romanesque, cette pièce d’aventures avance au rythme des émotions suscitées par les transformations de notre planète. Par le biais de l’incarnation théâtrale, le sentiment de « solastalgie », cette détresse éprouvée face au monde lorsque l’on sent que des pans entiers sont voués à disparaître, prend une dimension très concrète. Qu’elle se manifeste au détour d’un geste, d’un regard ou d’un mot, l’impuissance humaine face au désastre est palpable. La scénographie comme la création sonore permettent de toucher à la majesté de la haute montagne. On croit sentir le souffle du vent, la texture du rocher, les craquements de la neige et de la glace.

Lauréat du premier Prix Incandescences, coorganisé par le TNP et les Célestins – Théâtre de Lyon en 2022, ce spectacle rend éminemment sensible ce statut si particulier des montagnes, celui de sentinelles du dérèglement climatique en cours et du monde à venir.

Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 162 rue Louis Becker Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0193&idevent=680 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:30:00+01:00 – 2023-12-13T22:30:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

Serge Bloch