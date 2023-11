Rencontre « Le théâtre de Natalia Ginzburg », animée par Lisa Ginzburg Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Rencontre « Le théâtre de Natalia Ginzburg », animée par Lisa Ginzburg Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre Villeurbanne, 2 décembre 2023, Villeurbanne. Rencontre « Le théâtre de Natalia Ginzburg », animée par Lisa Ginzburg Samedi 2 décembre, 17h00 Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre gratuit sur réservation En écho au spectacle Diari d’Amore (Dialogo / Fragola e panna) de Natalia Ginzburg, mis en scène par Nanni Moretti. Issue d’une illustre lignée d’intellectuels italiens, romancière et journaliste, Lisa Ginzburg revient sur sa grand-mère Natalia Ginzburg, l’une des plus grandes plumes italiennes du XXe siècle. La petite-fille évoque Natalia, la nonna. (…) « J’avais avec elle une relation magni­fique, dit Lisa Ginzburg. Je sens encore sa présence et sa protection dans mon ­travail. Lorsque j’étudiais la philosophie, elle était un peu triste, elle savait que ma vraie nature était plus poétique. Un jour, je lui ai montré une petite nouvelle, trois fois rien, quelques pages… Avant de ­mourir, elle m’a dit : “J’espère que tu sais que tu écriras.” » propos recueillis par Florence Noiville, Le Monde des livres. Son roman Au pays qui te ressemble a été traduit pour la première fois en France en 2019. en collaboration avec l’Institut Culturel Italien Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 162 rue Louis Becker Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0193/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0193&EventId=728 »}] [{« link »: « https://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/diari-damore-dialogo-fragola-e-panna/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00 ©Mathieu BOURGOIS / Opale via Leemage Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Théâtre National Populaire (TNP) - Petit théâtre Adresse 162 rue Louis Becker Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Théâtre National Populaire (TNP) - Petit théâtre Villeurbanne latitude longitude 45.765273;4.879855

Théâtre National Populaire (TNP) - Petit théâtre Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/