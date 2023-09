Tempête sous un crâne Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre Villeurbanne, 14 septembre 2023, Villeurbanne.

Tempête sous un crâne 14 – 30 septembre Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 25 € plein tarif. Détails des tarifs sur le site du TNP.

Plus de dix ans après la création de Tempête sous un crân_e au Théâtre du Soleil, Jean Bellorini et sa troupe retrouvent les mots de Victor Hugo pour en faire entendre le souffle bien vivant. Ce spectacle met en scène des hommes et femmes d’aujourd’hui : la volonté qu’il faut pour se réinventer, la force pour choisir une voie ou le courage pour tendre une main quand des portes se ferment, ne tiennent pas à un siècle ou à une époque. La complexité humaine, dépeinte avec tant de nuances dans _Les Misérables, réclame qu’on s’asseye un instant, ensemble, pour se mettre à son écoute. Les deux personnages-narrateurs qui ouvrent Tempête sous un crâne s’éprennent vite de la joie et de la vitalité que leur procure le langage ; c’est dire combien la poésie de Victor Hugo est vouée à prendre corps. Ils s’écoutent, se coupent la parole ou se mettent à scander ensemble l’histoire des Misérables avec le cœur que l’on pourrait mettre à chanter une chanson. Le récit progresse sans jamais se départir du lyrisme de l’écriture hugolienne : l’action et la poésie avancent ici main dans la main. Dans la deuxième époque, d’autres comédiens rejoignent cette ferveur. Tous conteurs et chanteurs, ils s’engouffrent dans l’épopée et incarnent ses nombreux héros, Jean Valjean, Gavroche, Fantine, Cosette ou Marius, ces êtres de papier aux noms si familiers et aux visages infinis. Et à mesure du récit qu’ils portent et qui les porte, les interprètes amoncèlent les tranches de vie de petites gens comme on dresse une barricade pour se hisser jusqu’à la grande Histoire…

L’espace quasi nu du plateau laisse la place au récit et à la musique.

Emmitouflés dans leurs écharpes et bonnets de laine, ces bonshommes se sont réunis dans un lieu inconnu, obscur. Alors ils comblent le vide par la parole, leur seule arme pour survivre. Ils parlent pour exister et pour se réchauffer, sous l’œil complice d’un percussionniste et d’une accordéoniste qui accompagnent leurs élans. Petites flammes dans la nuit, ils reviennent puiser à la source d’un théâtre poétique et populaire, un théâtre profondément habité et illuminé par le vivant.

Théâtre National Populaire (TNP) – Petit théâtre 162 rue Louis Becker Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T19:00:00+02:00 – 2023-09-14T23:00:00+02:00

2023-09-30T19:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00

