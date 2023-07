Visite d’un ancien Conservatoire et d’une Place historique Théâtre national de Strasbourg Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Visite d’un ancien Conservatoire et d’une Place historique Théâtre national de Strasbourg Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg. Visite d’un ancien Conservatoire et d’une Place historique 16 et 17 septembre Théâtre national de Strasbourg Programme complet sur tns.fr / Entrée gratuite sur réservation obligatoire auprès de l’accueil pour les visites : 03 88 24 88 00. Ouvertures de saison et visites du Théâtre National de Strasbourg

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2023, le Théâtre National de Strasbourg vous ouvre ses portes pendant trois jours et trois soirées. Visites de l’ancien conservatoire et de la Place de la République, rencontres avec la nouvelle directrice Caroline Guiela Nguyen, concerts, repas partagés… Théâtre national de Strasbourg 1 avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 88 24 88 00 http://www.tns.fr Ancien palais de la Diète d’Alsace-Lorraine, puis Parlement, ce bâtiment fut construit par les architectes August Hartel et Skjold Neckelmann, de 1888 à 1892. C’est l’un des édifices majeurs du plan d’urbanisme exécuté à Strasbourg pendant l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Depuis 1957, un théâtre avec une salle de plan circulaire occupe la partie postérieure de ce palais de style néo-Renaissance ; il a été dessiné en 1950 par l’architecte Pierre Sonrel en collaboration avec Michel Saint-Denis, directeur du théâtre. Tram B, C ou E, arrêt République. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

