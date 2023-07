Journée portes ouvertes » bienvenue à bord ! » Théâtre national de Marseille – La Criée Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Journée portes ouvertes » bienvenue à bord ! » Samedi 16 septembre, 11h00 Théâtre national de Marseille – La Criée Sur inscription

Visites, lectures, danse, musique, ateliers, dégustations et autres découvertes vous attendent sur le thème du partage, de la paix et du plaisir de la table !

Théâtre national de Marseille – La Criée 30 quai de Rive Neuve 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 96 17 80 00 http://www.theatre-lacriee.com [{« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre-lacriee.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 54 70 54 »}] Clair, vaste, élégant, fonctionnel : le Théâtre de La Criée s’ouvre, après plusieurs mois de travaux d’embellissement, sur son Hall Nouveau, dessiné par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Voilà désormais le troisième lieu artistique de La Criée, accessible à tous, libre et ouvert la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

