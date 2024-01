Visite du théâtre et découverte d’un opéra « L’Autre voyage » Théâtre national de l’Opéra Comique Paris, 30 janvier 2024, Paris.

Visite du théâtre et découverte d’un opéra « L’Autre voyage » Mardi 30 janvier 2024, 18h00 Théâtre national de l’Opéra Comique Gratuit – Sur confirmation d’inscription

Action réservée aux nouveaux relais (champ social et handicap) souhaitant réaliser un parcours

L’Opéra-Comique propose d’échanger sur la construction de projets, de visiter le théâtre puis d’assister à la répétition générale de « L’Autre Voyage ».

L’Autre Voyage

Tableaux Lyriques sur des musiques de Franz Schubert et des textes de Heine, Goethe, Etc.Direction musicale Raphaël Pichon • Mise en scène et décors Silvia Costa

Niché sur une petite place préservée du tumulte du boulevard des Italiens, l'Opéra Comique est l'un des secrets les mieux gardés de Paris. Créé sous le règne de Louis XIV, c'est pourtant l'une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales de France avec l'Opéra de Paris et la Comédie-Française. En 2005, il devient l'un des 6 théâtres nationaux et en 2015, il célèbre ses… 300 ans !

On désigne par opéra-comique un genre de spectacle musical particulier. « Comique » ne signifie pas que le rire est obligatoire ni même fréquent…. mais que les airs chantés se mêlent au théâtre parlé. L’opéra-comique se différencie donc de l’opéra, entièrement chanté.

