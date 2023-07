Atelier Little io – Pulcinella et la commedia dell’arte à travers les arts Théâtre national de l’Opéra-Comique Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Atelier Little io – Pulcinella et la commedia dell’arte à travers les arts Dimanche 17 septembre, 10h30, 13h30 Théâtre national de l’Opéra-Comique A partir du 4 septembre sur le site de l’Opéra-Comique

À l’occasion de la programmation de Pulcinella, nous vous proposons un atelier en famille, sur les traces des personnages de la commedia dell’arte: Pierrot, Arlequin, Colombine, et bien sûr Pulcinella, qui inspira de nombreux artistes ! Les œuvres de Stravinsky, Picasso ou Georges Méliès nous aideront à mieux connaître ces personnages drôles et attachants.

En partenariat avec Little io

Théâtre national de l'Opéra-Comique 1 place Boieldieu 75002 Paris Paris 75002 Paris Île-de-France Fondé en 1715, l'Opéra Comique est l'une des plus anciennes institutions culturelles de France. Son répertoire original mêle le théâtre au chant lyrique et a produit les chefs-d'oeuvre français les plus joués au monde aujourd'hui : La Damnation de Faust de Berlioz, Carmen de Bizet, Lakmé de Delibes, Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach, Manon de Massenet, Pelléas et Mélisande de Debussy… Il est inscrit sur la liste des théâtres nationaux en 2005 et placé sous la direction de Olivier Mantei depuis 2015.

Si le répertoire, le baroque et la création restent au cœur sa programmation, la saison 2018 de l’Opéra Comique est placée sous le signe de l’audace tant en termes artistiques que d’ouverture aux nouveaux publics. Mon premier Festival d’opéra a ainsi vu le jour en février, avec trois spectacles dédiés aux familles. Une opération qui sera renouvelée en 2019. La Maîtrise populaire de l’Opéra Comique devient également pilier de l’institution, avec plus d’une centaine d’élèves en formation à horaires aménagés du CM1 à la terminale. M8, M9 Richelieu-Drouot, M3 Quatre Septembre / RER Auber / Bus 20, 27, 39, 48, 52, 67, 74, 85, 95

