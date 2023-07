Visite guidée pour les familles Théâtre national de l’Opéra-Comique Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Visite guidée pour les familles Dimanche 17 septembre, 10h30 Théâtre national de l’Opéra-Comique Sur inscriptions à partir du 4 septembre sur le site de l’Opéra-Comique. 30 personnes maximums enfants et adultes compris. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Petits et grands sont invités à découvrir les espaces publics de l’Opéra-Comique au cours d’une visite thématique spécialement pensée pour les familles.

Théâtre national de l’Opéra-Comique 1 place Boieldieu 75002 Paris Paris 75002 Paris Île-de-France 01 70 23 01 31 http://www.opera-comique.com http://www.facebook.com/pages/Op%C3%A9ra-Comique-Page-officielle/128204113903577;http://twitter.com/Opera_Comique [{« type »: « link », « value »: « https://www.opera-comique.com/fr »}] Le Théâtre National de l’Opéra-Comique est un établissement public créé sous le règne de Louis XIV, en 1714. C’est l’une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales de France avec l’Opéra de Paris et la Comédie-Française. En 2005, il devient l’un des 6 théâtres nationaux. L’Opéra-Comique désigne un lieu mais aussi un genre de spectacle musical où « comique » ne signifie pas que le rire est obligatoire ni même fréquent, mais que les airs chantés se mêlent au théâtre parlé. Ce genre se différencie donc de l’opéra, entièrement chanté. L’opéra-comique est, en quelque sorte, l’ancêtre de la comédie musicale. Le lieu est symbolique : c’est ici que sont créées des œuvres internationalement connues comme Carmen de Bizet et Manon de Massenet. Avec des projets tels que la Maîtrise populaire de l’Opéra-Comique ou l’Académie, le théâtre perpétue sa double mission : la production et la diffusion d’œuvres lyriques et de spectacles en direction du public le plus large et la mise en valeur de la diversité des expressions allant de l’opéra baroque à la création contemporaine. M8, M9 Richelieu-Drouot, M3 Quatre Septembre / RER Auber / Bus 20, 27, 39, 48, 52, 67, 74, 85, 95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

©Stefan Brion