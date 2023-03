[Rendez-vous d’Exception] Les métiers du spectacle vivant à l’Opéra Comique Théâtre National de l’Opéra Comique Paris Catégorie d’Évènement: Paris

[Rendez-vous d’Exception] Les métiers du spectacle vivant à l’Opéra Comique Théâtre National de l’Opéra Comique, 2 avril 2023, Paris. [Rendez-vous d’Exception] Les métiers du spectacle vivant à l’Opéra Comique Dimanche 2 avril, 14h30 Théâtre National de l’Opéra Comique Venez découvrir les métiers du spectacle vivant à l’Opéra Comique ! Les coulisses de l’Opéra Les équipes artistiques du Théâtre National de l’Opéra Comique vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Vous pourrez à cette occasion rencontrer et échanger avec les métiers du spectacle vivant et découvrir la fabrique d’un opéra. De la création des costumes, des accessoires, des perruques, en passant par le maquillage, mais aussi les métiers de l’audiovisuel, de la machinerie ou des lumières : nous vous dirons tout sur les mécanismes de création d’un spectacle. Date du Rendez-vous d’Exception : Dimanche 2 avril de 14h30 à 16h30 et de 16h à 18h 3 à 4 corps de métiers du spectacle vivant présenteront leur profession durant le parcours de visite. Conditions de participation : Sur réservation, sur le site internet de l’Opéra-Comique

L'âge minimum est de 12 ans

Théâtre National de l'Opéra Comique
1 Place Boieldieu
Paris 75002
Quartier Vivienne
Île-de-France

