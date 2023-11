Radio live – La relève « Les vivantes » Théâtre National de Chaillot Paris, 24 avril 2024, Paris.

Radio live – La relève « Les vivantes » 24 – 27 avril 2024 Théâtre National de Chaillot

Au départ, il y a les séries radio sur la jeunesse d’Aurélie Charon et Caroline Gillet. Ces jeunes activistes rencontrés partout dans le monde, elles ont eu envie de les réunir au même endroit, au même moment.

Depuis 2013, Radio live fait dialoguer face au public, dans un spectacle nourri de sons et d’images réalisées en direct par Amélie Bonnin, des jeunes gens d’ici et d’ailleurs, habités par des questions d’engagement et d’identité.

En 2021, Aurélie Charon et Amélie Bonnin ont ouvert un nouveau cycle de ce projet collectif et international sans équivalent.

La Relève, créée en 2021 à l’invitation du Festival d’Automne à Paris et avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès, est une forme scénique renouvelée, avec des images filmées où les visages des générations précédentes et de celles qui arrivent entrent dans l’histoire.

Ils·elles ont 20 et 35 ans sur scène.

Mais entre 10 et 85 ans sur l’écran.

Au printemps 2024, nous créons un nouvel épisode de La Relève.

Une histoire collective avec quatre jeunes femmes trentenaires de Syrie, de Bosnie, d’Ukraine et d’Israël.

Au cœur du dispositif toujours : la parole vivante de jeunes gens qui portent leurs récits de vie sur scène. La question de l’engagement et de la transmission des récits entre les générations.

Entre images filmées et paroles spontanées, accompagnées en alternance par les musiciennes Dom La Nena et Emma Prat, « Les vivantes » explore la mise en scène de la parole documentaire à travers une écriture au présent.

Théâtre National de Chaillot 1, Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T19:30:00+02:00 – 2024-04-24T21:45:00+02:00

2024-04-27T17:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:15:00+02:00

récits de vie théâtre documentaire