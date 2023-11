Le Bal de la Terre Théâtre National de Chaillot Paris, 30 mars 2024, Paris.

Le Bal de la Terre Samedi 30 mars 2024, 21h00 Théâtre National de Chaillot

Le Bal de la Terre est une performance immersive, conçue pour et avec le public, à partir de danses et de musiques de bal : rondes, valses, bourrées, tarentelles, tangos… A travers un répertoire de danses populaires empruntées à différentes époques et lieux, la performance explore ce que chacune de ces danses dit de notre relation à la Terre. Dans les traditions populaires, la danse et la fête sont souvent liées à des phénomènes terrestres : saisons, appels à la pluie, célébrations des cycles de la vie et de la mort, rituels de soin et de guérison. Ces danses convoquent et évoquent forces de la nature, autres vivants, cycles géologiques, phénomènes météorologiques, bouleversements naturels, catastrophes et bouleversements du monde. Le Bal de la Terre convoque tous ces bals fantômes, anciens et contemporains, qui tissent avec les autres qu’humains des liens profonds et sensibles, parce que rythmiques et charnels.

Théâtre National de Chaillot 1, Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris

2024-03-30T21:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

