Figures très libres du paysage musical français, Rosemary Standley et Dom La Nena s'associent dans Birds on a Wire pour interpréter en duo des reprises d'horizons multiples. Connue en particulier pour être la chanteuse du groupe Moriarty, Rosemary Standley apparaît comme l'une des voix les plus remarquables de la scène contemporaine. À la fois chanteuse et violoncelliste, Dom La Nena s'est quant à elle affirmée comme une auteure-compositrice-interprète de 1er plan. Éprises d'aventures atypiques, elles ont donné naissance en 2012 à Birds on a Wire pour interpréter en duo un florilège très électrique de reprises. Elles reprennent à présent leur envol avec un répertoire différent, composé de reprises de Pink Floyd, Bob Dylan, Gilberto Gil ou encore Cat Stevens, ce 2e volet amène le duo – et le public – à effectuer un nouveau voyage musical riche en beautés et en émotions.

BIRDS ON A WIRE ET L'ONB
12 et 13 juin 2024
Théâtre National de Bretagne
1, rue saint-hélier Rennes 35000

