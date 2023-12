SKATEPARK – METTE INGVARTSEN Théâtre National de Bretagne Rennes, 17 mai 2024, Rennes.

SKATEPARK – METTE INGVARTSEN 17 et 18 mai 2024 Théâtre National de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T20:00:00+02:00 – 2024-05-17T21:15:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:15:00+02:00

Dans le cadre du festival Transforme, festival itinérant initié par la Fondation d’entreprise Hermès, réalisé en collaboration avec 4 théâtres partenaires : le Théâtre de la Cité internationale à Paris, La Comédie de Clermont-Ferrand, les SUBS à Lyon et le TNB.

Mette Ingvartsen invite skateuses et skateurs à rejoindre des danseuses et danseurs professionnels afin d’explorer la vitesse et l’énergie de la glisse.

Alors qu’elle se promène à Bruxelles, la chorégraphe s’assoit dans un parc de skate-board. Elle observe : face à elle, des jeunes gens, de tous sexes, de toutes origines et de tous milieux sociaux, se partagent le terrain de jeu sans le moindre conflit. Sidérée, l’artiste note les bienfaits d’une pratique où les différences sociales, culturelles, religieuses s’effacent au profit d’une même passion, une pratique continue d’individus qui tentent, tombent, se relèvent et repoussent les limites du possible, seuls mais ensemble. Leurs efforts répétés pour maintenir l’équilibre et sauter, leurs interactions et affrontements turbulents dans un espace partagé, forment quelque chose de plus – une société entière source d’inspiration pour la chorégraphe.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

