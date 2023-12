PINOCCHIO(LIVE)#3 – ALICE LALOY Théâtre National de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

PINOCCHIO(LIVE)#3 – ALICE LALOY
16 – 18 mai 2024
Théâtre National de Bretagne
Rennes

Début : 2024-05-16T20:00:00+02:00 – 2024-05-16T21:15:00+02:00

Fin : 2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T16:15:00+02:00 Dans le cadre du festival Transforme, festival itinérant initié par la Fondation d’entreprise Hermès, réalisé en collaboration avec 4 théâtres partenaires : le Théâtre de la Cité internationale à Paris, La Comédie de Clermont-Ferrand, les SUBS à Lyon et le TNB. Dans le conte de Carlo Collodi, la petite marionnette de bois aspire à devenir un être humain. Dans le spectacle de Alice Laloy, c’est l’inverse qui se produit. Les enfants se transforment en pantins. Le Pinocchio de la metteuse en scène Alice Laloy suscite un trouble vertigineux car ce ne sont pas les pantins qui s’humanisent mais les enfants qui, aidés par les adultes, deviennent des marionnettes. Maquillés, habillés, reliés à des ficelles, leurs corps se font mécaniques, leurs gestes leur échappent. Aux frontières de la danse, des arts plastiques et de la performance, ce spectacle permet d’assister en direct à une métamorphose aussi fascinante que perturbante. Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/pinocchiolive3 »}] performance danse © Christophe Raynaud de Lage Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Théâtre National de Bretagne Adresse 1, rue saint-hélier Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Théâtre National de Bretagne Rennes Latitude 48.107925 Longitude -1.672538 latitude longitude 48.107925;-1.672538

