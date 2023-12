IMPROMPTU MUSICAL Théâtre National de Bretagne Rennes, 12 avril 2024, Rennes.

IMPROMPTU MUSICAL Vendredi 12 avril 2024, 18h30 Théâtre National de Bretagne Gratuit, en accès libre

Des propositions musicales et théâtrales, en écho aux spectacles de la saison, sont proposées par les élèves et les professeur·es du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes.

À l’occasion des représentation de Tom na fazenda de Rodrigo Portello et en résonance à la question des droits des personnes LGBT au Brésil, les élèves musiciens et comédiens du Conservatoire de Rennes, dirigés par Nadine Tremblay et Sylvain Ottavy, parcourent le répertoire de la musique brésilienne et s’emparent à leur tour de cette thématique d’actualité.

Proposition en écho à l’exposition « Résister pour exister » à la Bibliothèque de musique de l’Université Rennes 2

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

© Gwendal Le Flem