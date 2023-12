TOM NA FAZENDA (TOM À LA FERME) – MICHEL MARC BOUCHARD / RODRIGO PORTELLA / ARMANDO BABAIOFF Théâtre National de Bretagne Rennes, 9 avril 2024, Rennes.

TOM NA FAZENDA (TOM À LA FERME) – MICHEL MARC BOUCHARD / RODRIGO PORTELLA / ARMANDO BABAIOFF 9 – 13 avril 2024 Théâtre National de Bretagne

Début : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T22:10:00+02:00

Fin : 2024-04-13T18:00:00+02:00 – 2024-04-13T20:10:00+02:00

Coréalisation dans le cadre du festival Mythos

En portugais-brésilien, surtitré en français

Dévasté par la mort de son amant, Tom, jeune citadin, se rend pour la première fois dans la famille de ce dernier. Dans une ferme isolée, il fait face à une mère dans le déni et à un frère rustre et brutal.

Le jeune homme bascule alors dans un enfer. Aux mots blessants et aux humiliations du frère succèdent les coups. Lorsqu’il déserte enfin ce traquenard, il n’est plus le même homme. Adapté au cinéma par Xavier Dolan (2013), le texte de Michel Marc Bouchard déplie un monde malsain où se percutent des milieux que rien ne saurait réconcilier. Pas même le chagrin partagé pour un mort. La représentation n’occulte rien de cette rugosité au goût terreux. Ce spectacle du brésilien Rodrigo Portella, couronné de nombreux prix, dénonce l’homophobie dans un pays où les meurtres homophobes ont atteint un nombre record ces dernières années.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/tom-na-fazenda »}]

théâtre

© Victor Pollak