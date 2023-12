IMPROMPTU MUSICAL Théâtre National de Bretagne Rennes, 20 mars 2024, Rennes.

IMPROMPTU MUSICAL Mercredi 20 mars 2024, 18h00 Théâtre National de Bretagne Gratuit, en accès libre

Début : 2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T19:00:00+01:00

Des propositions musicales et théâtrales, en écho aux spectacles de la saison, sont proposées par les élèves et les professeur·es du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes.

À travers la littérature ou encore la musique, la Beat generation a révolutionné son époque et le monde. En interprétant les œuvres de Louis Thomas Hardin alias Moondog et de Frédéric Rzewski, les élèves du Conservatoire, dirigés par Melaine Dalibert, font souffler un vent de poésie éprise de grands espaces et de liberté.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

© Gwendal Le Flem