LE CIEL DE NANTES – CHRISTOPHE HONORÉ Théâtre National de Bretagne Rennes, 14 février 2024, Rennes.

LE CIEL DE NANTES – CHRISTOPHE HONORÉ 14 – 23 février 2024 Théâtre National de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T20:00:00+01:00 – 2024-02-14T22:15:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T22:15:00+01:00

Se rendre au théâtre comme on entre dans une salle de cinéma pour prendre part aux souvenirs d’enfance du cinéaste Christophe Honoré. Sous le Ciel de Nantes, la mélancolie se dispute aux rires.

Dans une salle de cinéma défraîchie, Christophe Honoré ressuscite sa famille pour qu’elle assiste au film de leur histoire familiale. Des grands-parents aux petits-enfants, pas une génération n’est absente. Pas une fête n’est oubliée, pas un drame n’est occulté. Dans la famille de Christophe Honoré, il y a eu des maladies, des dépressions, des engueulades, des éclats de rire, des chansons de variétés clamées à pleins poumons, des soirées foot et des déjeuners trop arrosés. L’artiste réunit des interprètes de choix parmi lesquels l’actrice Chiara Mastroianni. Le spectacle est autobiographique. C’est un portrait intime et c’est aussi le portrait d’une époque (les années 70-80) traversée par les luttes ouvrières, l’immigration, la guerre d’Algérie, la montée de l’extrême droite.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/le-ciel-de-nantes »}]

théâtre

© Jean-Louis Fernandez