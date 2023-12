JE CROIS QUE DEHORS C’EST LE PRINTEMPS – GAIA SAITTA / GIORGIO BARBERIO CORSETTI Théâtre National de Bretagne Rennes, 6 février 2024, Rennes.

JE CROIS QUE DEHORS C’EST LE PRINTEMPS – GAIA SAITTA / GIORGIO BARBERIO CORSETTI 6 – 10 février 2024 Théâtre National de Bretagne

Comment se reconstruire après la pire tragédie qui soit : la disparition de ses enfants. Le spectacle porté par Gaia Saitta est une cathédrale de douleur, de douceur et d’espoir.

2011, le mari d’Irina Lucidi disparaît avec leurs 2 filles, des jumelles de 6 ans. Il se suicide. Elles resteront à jamais introuvables. La mère va devoir faire avec cette énigme et ce manque insondable. Sans les corps, le deuil est impossible et la vie oscille entre l’espoir secret d’une réapparition et le gouffre du chagrin. Ce fait divers glaçant est devenu un livre dont les mots prennent vie grâce à l’actrice Gaia Saitta. Une partition sur le fil qu’elle joue et mène avec une délicatesse bouleversante, tel un rituel mémoriel d’acceptation et d’amour, où le deuil peut être partagé par la communauté. Dans son combat pour le droit au bonheur, Irina a su se reconstruire. Ce qui ne veut pas dire oublier, mais réapprendre à vivre.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000

© Chiara Pasqualini