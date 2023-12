MALDONNE – LEÏLA KA Théâtre National de Bretagne Rennes, 1 février 2024, Rennes.

Dans le cadre du festival Waterproof

Des gynécées antiques aux pyjamas parties hollywoodiennes, pour sa 1re création de groupe, Leïla Ka revient sur ces moments intimes de partage et de liberté.

Sur scène, des robes de soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours. Des robes qui volent, brillent, craquent, tournent, traînent ou tombent. De celles qui valsent, euphoriques, sur Chostakovitch ou bien des robes en fleurs légères et nouées sur le ventre, accompagnées par Lara Fabian. Et puis des robes seules, rebelles, enjouées sur fond de basses électroniques. Sur scène, elles sont 5 à porter ces robes, 5 qui transpirent parce que vivantes. Fidèle à son univers théâtral et à son goût pour les costumes, la jeune chorégraphe transpose au plateau une soirée entre filles. Flirtant librement avec les danses contemporaines, urbaines et le théâtre, 5 femmes et 40 robes pour tenter une exploration intime du féminin et du féminisme.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/maldonne »}]

danse

© Nora Houguenade