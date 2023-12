IMPROMPTU MUSICAL Théâtre National de Bretagne Rennes, 17 janvier 2024, Rennes.

IMPROMPTU MUSICAL Mercredi 17 janvier 2024, 18h30 Théâtre National de Bretagne Gratuit, en accès libre

Des propositions musicales et théâtrales, en écho aux spectacles de la saison, sont proposées par les élèves et les professeur·es du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes.

À l’occasion des représentations de Sentinelles de jean-François Sivadier, les élèves des classes de piano du Conservatoire de Rennes s’emparent à leur tour des œuvres de Chopin, Bach et consorts, sous la direction d’Alexandre Léger.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

© Gwendal Le Flem