SENTINELLES – JEAN-FRANÇOIS SIVADIER 10 – 20 janvier 2024 Théâtre National de Bretagne

3 jeunes pianistes se rencontrent à l’adolescence et deviennent amis. À la suite d’un concours, ils se retrouvent séparés pour toujours. Une ode à l’amitié et à la musique écrite et mise en scène par Jean-François Sivadier.

Des airs de Bach, Chopin ou Rachmaninov surgissent tandis que 3 acteurs (Vincent Guédon, Julien Romelard, Samy Zerrouki) rivalisent de déclarations enflammées pour leur art. Sentinelles est une conversation passionnée, légère et venimeuse entre 3 artistes, conscients que définir leur rapport à l’art, c’est avant tout parler de leur rapport au monde. C’est aussi l’histoire d’une jeunesse qui se raconte, un récit sur l’amitié et l’entrée dans la vie d’adulte. Ces hommes, que presque tout sépare dans leur vision du monde et de l’art, passent leur temps à vouloir échapper à la solitude en se réfugiant dans leur amitié qui semble indestructible.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000

