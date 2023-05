Cinéma : Projection du film familial « L’extraordinaire voyage de Marona » & gouter roumain Théâtre National de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Cinéma : Projection du film familial « L’extraordinaire voyage de Marona » & gouter roumain Théâtre National de Bretagne, 30 mai 2023, Rennes. Cinéma : Projection du film familial « L’extraordinaire voyage de Marona » & gouter roumain Mardi 30 mai, 15h30 Théâtre National de Bretagne Film familial « L’extraordinaire voyage de Marona » & gouter roumain Projection du film « L’extraordinaire voyage de Marona »

Mercredi 31 mai au TNB à Rennes A l’occasion de la Fête de l’Europe à Rennes, Solidarité 35 Roumanie s’associe au cinéma TNB pour projeter le film familial (à partir de 8 ans) de Anca Damian, « L’extraordinaire voyage de Marona » le mercredi 31 mai à 15h30. Il sera suivi d’un gouter roumain. Résumé du film (source Allociné) :

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Découvrir la bande annonce du film Théâtre National de Bretagne 1 Rue Saint-Hélier, 35040 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.t-n-b.fr/programmation/subsections=cinema »}] [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « description »: « Victime du2019un accident, Marona, une petite chienne, se remu00e9more les diffu00e9rents mau00eetres quu2019elle a connus et aimu00e9s tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leu00e7on du2019amour. « , « type »: « rich », « title »: « L’Extraordinaire Voyage de Marona », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/pictures/19/06/04/14/00/2633189.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=268266.html », « thumbnail_height »: 1600, « thumbnail_width »: 1200, « width »: 1200, « html »: « « , « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « content_length »: 336415, « height »: 1600}, « link »: « https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=268266.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T15:30:00+02:00 – 2023-05-30T16:00:00+02:00

2023-05-30T15:30:00+02:00 – 2023-05-30T16:00:00+02:00 cinéma roumain Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Théâtre National de Bretagne Adresse 1 Rue Saint-Hélier, 35040 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Théâtre National de Bretagne Rennes

Théâtre National de Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Cinéma : Projection du film familial « L’extraordinaire voyage de Marona » & gouter roumain Théâtre National de Bretagne 2023-05-30 was last modified: by Cinéma : Projection du film familial « L’extraordinaire voyage de Marona » & gouter roumain Théâtre National de Bretagne Théâtre National de Bretagne 30 mai 2023 Rennes Théâtre National de Bretagne Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine