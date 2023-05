Cinéma : Film famille « Fritzi » (2019) de Ralf Kukula et Matthias Bruhn Théâtre National de Bretagne, 24 mai 2023, Rennes.

Cinéma : Film famille « Fritzi » (2019) de Ralf Kukula et Matthias Bruhn Mercredi 24 mai, 15h30 Théâtre National de Bretagne 5 € (tarif unique), animation et goûter gratuits (sauf boissons)

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse… et historique !

Après le film, les enfants pourront participer à une animation et un goûter sur Berlin, le mur et l’Allemagne (animation et goûter gratuits, boissons vendues par le TNB)..

La projection aura lieu le 24 mai à 15h30 au TNB et a été organisée par la Fédération des Associations Franco-Allemandes (FAFA) en partenariat avec le TNB et la Maison Internationale de Rennes.

Théâtre National de Bretagne 1 Rue Saint-Hélier, 35040 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-05-24T15:30:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00

