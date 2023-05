Cinéma : Film famille « MinoPolska » (2014) de Wlodizimierz Haupe, Teresa Badzian et Edward Sturlis Théâtre National de Bretagne, 13 mai 2023, Rennes.

Cinéma : Film famille « MinoPolska » (2014) de Wlodizimierz Haupe, Teresa Badzian et Edward Sturlis Samedi 13 mai, 15h30 Théâtre National de Bretagne 5 € (tarif unique), atelier et goûter gratuits (sauf boissons)

Programme de courts-métrages d’animation: « Le chapiteau sous les étoiles », « La surprise », « Le petit Quartet », « Maluch La petite voiture », et « Le petit western ».

Après la projection d’environ 45 minutes, il y aura un atelier ludique et un goûter autour de la Pologne dans le bar du TNB (atelier et goûter gratuits, boissons vendues par le TNB).

La séance aura lieu le 13 mai à 15h30 au TNB et a été organisée par l’association Polonia de Rennes et de Haute Bretagne en partenariat avec le cinéma TNB et la Maison Internationale de Rennes.

Théâtre National de Bretagne 1 Rue Saint-Hélier, 35040 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-05-13T15:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

