LES TRIBUNES REVIENNENT EN PUBLIC & EN LIGNE ! DU 23 AU 26 NOVEMBRE MÉDIAS, UKRAINE, RELIGIONS…LA GUERRE DES IDENTITÉS Théâtre national de bordeaux

DU 23 AU 26 NOVEMBRE MÉDIAS, RELIGIONS, GENRE, POLITIQUE…

LA GUERRE DES IDENTITÉS 4 LIEUX

Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Station Ausone/Mollat, CapSciences, Institut de journalisme de l’IJBA. DES DÉBATS

Avec des écrivains, des philosophes, des scientifiques et des responsables politiques. DES RENCONTRES

Avec les journalistes et personnalités invités des Tribunes. UNE EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Le réchauffement climatique à travers le monde, vu par l’Agence France Presse. Sur les Quais, du 14 au 28 novembre.

