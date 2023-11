Ce matin là – Cie Chouette il pleut – Spectacle jeune public à l’Atp de l’aude Théâtre Na Loba Pennautier, 16 décembre 2023, Pennautier.

Ce matin là

Un petit clown muet et lunaire nous emmène à la découverte du monde, dans un voyage inititatique empli de surprises et de curiosités. Avec du papier et de la peinture il nous raconte le soleil, la pluie, les fleurs et ses étourderies et maladresses sont autant d’occasions de faire apparaître la vie.

A partir de 1 an – Durée 30 min

CREATION Marion Monier et Elisabeth Spaggiari

INTERPRETATION Marion Monier

CREATION MUSICALE Matteo Gallus (sur la base des « Quatre saisons » d’Antonio Vivaldi)

CREATION LUMIERES V alentin Duhamel

DECOR Yohan Chemmoul-Barthelemy

REGARD EXTERIEUR ET DIRECTION D’ACTRICE Marion Le Gourrierec

Avec le soutien de la ville de Pennautier

2023-12-16T10:15:00+01:00 – 2023-12-16T11:00:00+01:00

cirque clown