En avant toutes – Cie Boom – Un regard sur l’Histoire des femmes Théâtre Na Loba Pennautier, 10 novembre 2023, Pennautier.

EN AVANT TOUTES

Ce spectacle nous propose un voyage entre les continents et les époques qui fait la part belle aux femmes, à leurs luttes, à leur force. Une célébration collective orchestrée avec bienveillance et humour.

A partir de 11 ans – Durée 1h20

CO-MISE EN SCENE Zoé Grossot et Lou Simon

JEU ET INTERPRETATION Zoé Grossot

SCENOGRAPHIE Cerise Guyon

ASSISTANTE SCENOGRAPHIE ET COSTUMES Salomé Vandendriessche

REGARD CLOWN Erwan David

CONSEILLERE DRAMATURGIQUE Karima El Kharraze

CONSTRUCTION DES SILHOUETTES Zoé Grossot et Anaïs Aubry

CREATION LUMIERE Romain Le Gall-Brachet

CREATION SONORE Thomas Demay

REGIE Romain LeGall-Brachet oiu Eliah Ramon

Avec le soutien de la ville de Pennautier

Théâtre Na Loba Place du Coustou, Pennautier Pennautier 11610 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T21:30:00+01:00

féministe atpdelaude