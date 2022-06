Théâtre : Mytho cherche menteuse pour relation sérieuse Sault-de-Navailles Sault-de-Navailles Catégories d’évènement: 64300

Sault-de-Navailles

Théâtre : Mytho cherche menteuse pour relation sérieuse Sault-de-Navailles, 11 juin 2022, Sault-de-Navailles. Théâtre : Mytho cherche menteuse pour relation sérieuse Salle André Dugert 400 rue de France Sault-de-Navailles

2022-06-11 – 2022-06-11 Salle André Dugert 400 rue de France

Sault-de-Navailles 64300 Sault-de-Navailles EUR 8 Les Comélodiens accueillent les « 100 complexe » de Clermont (40) pour la représentation d’une comédie de François Scharre. Rencontrez Jérémy, mythomane professionnel, une femme enceinte dans le besoin, Sandrine cherchant une colocation gratuite, une ex collante, une vieille asperge coincée, une propriétaire bien curieuse, un ancien tolard, une voisine espagnole et…une surprise ! Les Comélodiens accueillent les « 100 complexe » de Clermont (40) pour la représentation d’une comédie de François Scharre. Rencontrez Jérémy, mythomane professionnel, une femme enceinte dans le besoin, Sandrine cherchant une colocation gratuite, une ex collante, une vieille asperge coincée, une propriétaire bien curieuse, un ancien tolard, une voisine espagnole et…une surprise ! +33 6 50 01 81 15 Les Comélodiens accueillent les « 100 complexe » de Clermont (40) pour la représentation d’une comédie de François Scharre. Rencontrez Jérémy, mythomane professionnel, une femme enceinte dans le besoin, Sandrine cherchant une colocation gratuite, une ex collante, une vieille asperge coincée, une propriétaire bien curieuse, un ancien tolard, une voisine espagnole et…une surprise ! Comélodiens

Salle André Dugert 400 rue de France Sault-de-Navailles

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 64300, Sault-de-Navailles Other Lieu Sault-de-Navailles Adresse Salle André Dugert 400 rue de France Ville Sault-de-Navailles lieuville Salle André Dugert 400 rue de France Sault-de-Navailles Departement 64300

Sault-de-Navailles Sault-de-Navailles 64300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sault-de-navailles/

Théâtre : Mytho cherche menteuse pour relation sérieuse Sault-de-Navailles 2022-06-11 was last modified: by Théâtre : Mytho cherche menteuse pour relation sérieuse Sault-de-Navailles Sault-de-Navailles 11 juin 2022 64300 Sault-de-Navailles

Sault-de-Navailles 64300